Суд разрешил Shell продать ее долю в салымском СП с "Газпром нефтью"

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочерней структуры "Газпром нефти", просившей суд разрешить компании Shell продать ее долю в их совместном предприятии ООО "Салым Петролеум Девелопмент", чтобы российская нефтекомпания могла выкупи

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочерней структуры "Газпром нефти", просившей суд разрешить компании Shell продать ее долю в их совместном предприятии ООО "Салым Петролеум Девелопмент", чтобы российская нефтекомпания могла выкупить ее.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Текст решения суда не опубликован, поскольку разбирательство проходило в закрытом режиме. Заявитель ООО "ГПН - Салымские проекты" просил разрешить компании Shell Salym Development B.V. распоряжаться ее 50%-ной долей в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и совершать сделки и действия по отчуждению доли в пользу еще одной дочерней структуры "Газпром нефти" - ООО "ГПН - Ближневосточные проекты".

Одновременно своим решением суд до конца 2023 года приостановил ряд корпоративных прав Shell Salym Development B.V. в новом совместном предприятии под российской юрисдикцией. В частности, суд приостановил право нидерландской компании распоряжаться своей долей в ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и требовать ее выкупа.

Основанием для обращения в суд дочернее предприятие "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России. Компания в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в "Северном потоке-2".

Предприятие Salym Petroleum Development с 2003 года занималось освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает в себя Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО - Югре. На его базе также ведется разработка и тестирование технологий нефтедобычи.