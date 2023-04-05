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Строительство СЭС в Джебраиле внесет вклад в развитие зоны "зеленой энергии"

Строительство СЭС в Джебраиле внесет вклад в развитие зоны "зеленой энергии" Проект солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт, которая будет построена компанией BP в Джебраильском районе, внесет вклад в развитие этих территорий как зоны "зеленой энергии".
Энергетика
5 апреля 2023 г. 17:22
Строительство СЭС в Джебраиле внесет вклад в развитие зоны зеленой энергии

Проект солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт, которая будет построена компанией BP в Джебраильском районе, внесет вклад в развитие этих территорий как зоны "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заместитель министра энергетики Самир Велиев сказал на встрече с делегацией, возглавляемой членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкманом.

На встрече была отмечена важность сотрудничества в области энергетики и деятельность BP как одного из надежных партнеров Азербайджана в энергетическом секторе.

В ходе беседы также была обсуждена роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и расширение Южного газового коридора. Были рассмотрены возможности сотрудничества в области морской ветроэнергетики, "зеленого водорода", энергоэффективности, сокращения выбросов углекислого газа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda tikiləcək GES “yaşıl enerji zonası”nın inkişafına töhfə verəcək

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