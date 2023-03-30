Пярвиз Шахбазов: Строительство турецкого участка трубы Игдыр-Нахчыван начнется в ближайшее время

Строительство турецкого участка трубопровода Игдыр-Нахчыван начнется в ближайшее время.

Строительство турецкого участка газопровода Игдыр-Нахчыван начнется в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в Twitter.

Министр отметил, что в Будапеште он встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

"В Будапеште мы с моим дорогим другом, коллегой Фатихом Донмезом дали оценку нашей деятельности по проектам, которые углубят энергетическое сотрудничество между нашими странами", - сказал Шахбазов.

15 декабря 2020 года в Анкаре между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику.

Газопровод Игдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Игдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе.