Строительство третьего газопровода проекта Левиафан в Израиле остановлено на полгода

Chevron Mediterranean Limited – оператор морского газового проекта Левиафан (Leviathan) у берегов Израиля – в связи с усилением мер безопасности в регионе на фоне эскалации боевых действий решила приостановить работы по прокладке подводного трубопровода в

Chevron Mediterranean Limited – оператор морского газового проекта Левиафан (Leviathan) у берегов Израиля – в связи с усилением мер безопасности в регионе на фоне эскалации боевых действий решила приостановить работы по прокладке подводного трубопровода в рамках третьего этапа развития до апреля 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил участник проекта израильская NewMed Energyю.

Задержка в реализации этой фазы ожидается, как минимум, на шесть месяцев.

Окончательное инвестиционное решение (FID) о строительстве третьего газопровода стоимостью около 568 млн долларов было принято в июле 2023 года. В результате подача газа с середины 2025 года должна была быть увеличена с 1,2 млрд куб. футов в сутки (12,4 млрд куб. метров в год) до примерно 1,4 млрд куб. ф/с (14,5 млрд куб. метров в год).

NewMed Energy напоминает, что в связи с последними событиями оператор в целях безопасности время от времени приостанавливает добычу на месторождении Leviathan. При этом на данный момент "совокупный ущерб от указанных остановок производства не был существенным по сравнению с годовым объемом производства", отмечается в сообщении.

Месторождение Левиафан было открыто в 2010 году, содержит запасы природного газа объемом 605 млрд куб. метров и является крупнейшим в Средиземноморье. Сырье поставляется на рынки Израиля, Иордании и Египта. Участниками проекта, помимо NewMed Energy (45,34%), являются Chevron Mediterranean Limited (39,66%) и Ratio Energies (15%).

BP и ADNOC в марте 2023 года получили по 25% NewMed Energy.

Технологическая платформа Левиафан была спроектирована таким образом, чтобы на ней можно было разместить оборудование, которое увеличило бы ее производительность с 12 до 21 млрд куб. метров. Ожидается, что следующая фаза проекта будет включать значительный компонент сжижения, который расширит клиентскую базу Leviathan за пределы Восточного Средиземноморья, на Европу и Дальний Восток. С этой целью ведутся коммерческие переговоры с двумя существующими заводами по сжижению газа в Египте, а также изучается вариант сжижения на плавучем объекте, стоящем на якоре в исключительной экономической зоне Израиля.