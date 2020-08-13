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Строительство TAP завершено на 97%

Строительство TAP завершено на 97% Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в этом году
Энергетика
13 августа 2020 г. 10:31
Строительство TAP завершено на 97%

На конец июля строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу, завершено на 97%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP.

Было отмечено, что работы идут согласно графику.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.

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