Строительство платформы для разработки месторождения "Карабах" близится к завершению

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился сегодня с делегацией во главе с Керри Лохартом, старшим вице-президентом Equinor, Норвегия.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о разработке месторождения "Карабах" и обсудили перспективы. Отмечено, что работы на установке и платформе, которые будут использоваться на месторождении, близятся к концу, скоро ожидается ввод в эксплуатацию.

Стороны также обменялись мнениями по Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара". Руководство SOCAR затронуло перспективное сотрудничество с Equinor в различных проектах. Стороны также обсудили возможность дальнейшего сотрудничества.

SOCAR и Statoil (Equinor) сотрудничают с 1992 года по ряду важных проектов, включая разработку месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в проекте АЧГ составляет 25%, Statoil Azerbaijan - 7,27%. В проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), основного экспортного маршрута нефти с АЧГ, Statoil Azerbaijan владеет 8,71%, а AzBTC, дочерняя компания SOCAR, - 25%.

В 2018 году SOCAR и Statoil Azerbaijan, входящая в состав норвежской группы Equinor, подписали "Рисковый сервис-контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия" и "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия".