Строительство новой электростанции в Яшме планируется за счет частных инвестиций

На ветряной электростанции (ВЭС) “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, строящейся в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power, использование природного газа упадет в целом до 200 граммов на киловатт/час.

На ветряной электростанции (ВЭС) “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, строящейся в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power, использование природного газа упадет в целом до 200 граммов на киловатт/час.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов заявил в ходе выступления на конференции ”Зеленая трансформация в Азербайджане“, проводимой в рамках инициативы ООН ”Диалоги о ЦУР“ .

По его словам, на старых станциях эта цифра составляет 300 граммов, а 100 граммов природного газа в год - это большая цифра: “Замена старых станций новыми требует больших средств, и мы планируем осуществлять ее, в частности, за счет частных инвестиций в Яшме”.

Он отметил, что на территории Яшмы планируется построить новую станцию мощностью 500 мегаватт с использованием новейших технологий.