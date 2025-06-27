Строительство АЭС в Казахстане может обойтись в $14 млрд

Казахстан планирует до конца 2025 года подписать межправительственное соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции.

Казахстан планирует до конца 2025 года подписать межправительственное соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

По его словам, стороны уже приступили к подготовке межправительственного соглашения. "Мы сейчас достаточно интенсивные сроки для себя определили - до конца текущего года мы планируем подписать данный документ", - пояснил он.

Саткалиев сообщил также, что возведение атомной электростанции такого уровня, как планируется в Казахстане, может обойтись не менее чем в $14 млрд.

"Параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах, сейчас мы их объявить не можем, так как они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка $14 млрд минимум", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о возможной стоимости АЭС.