Строительство завода STAR завершится к концу этого года

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся в регионе Алиага Измира (Турция), завершено 95% работ.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор STAR Rafineri A.Ş Месут Ильтер в ходе визита на завод делегации под руководством главы Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) Мустафы Йылмаза.

Он отметил, что строительство завода завершится до конца текущего года. По словам М. Ильтера, после завершения строительных работ будут проводиться механические испытания до третьего квартала 2018 года.

"В строительстве завода задействовано около 19 500 человек, в том числе 3 тыс. инженеров из 14 стран. STAR будет запущен в третьем квартале следующего года. Благодаря заводу Турция сэкономит 1,5 млрд долларов в год на импорте нефтепродуктов. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Емкость хранилищ завода составит 1,6 млн кубометров. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн низкосерного дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 1 млн тонн нефтехимического сырья", - добавил Ильтер.

Генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов проинформировал делегацию о проектах SOCAR в Турции.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году.