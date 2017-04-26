Строительство ветровой электростанции в Петкиме завершится в июне

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Строительство ветровой электростанции на полуострове Петким (Измир, Турция) завершится в июне этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал Билал Гулиев, заместитель гендиректора Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

По его словам, на станции уже завершено строительство 14 из 17 турбин: "Производственная мощность каждой турбины составляет 3 МВт электроэнергии. Уже начались продажи электроэнергии в объеме 20,5 МВт. На сегодняшний день мы способны продать 42 МВт. После завершения строительства 3 турбин начнутся продажи электроэнергии в объеме 51 МВт".

Б.Гулиев также отметил, что все разрешения на продажу получены.