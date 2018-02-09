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    Строительство "Северного потока - 2" может начаться в 2018 году

    Сейчас ожидается получение разрешений на строительство от ряда стран.

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить все разрешения и начать строительство трубопровода "Северный поток - 2" в текущем году. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг в опубликованном в четверг вечером интервью газете Die Welt.

    "Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало [строительства] в 2018 году, - сказал он. - Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору".

    Варниг напомнил, что сейчас ожидается получение разрешений на строительство от ряда стран. 

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