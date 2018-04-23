Строительство новой битумной установки на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе завершится в сентябре

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Строительство новой битумной установки в рамках проекта модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) будет завершено в сентябре.

Как сообщает Report, об этом сказал советник вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Теймур Алиев.

По его словам, завершено 76% работ по битумной установке: "Установку планируется запустить в третьем квартале 2018 года. Детальное проектирование и закупки выполнены, а строительство битумной установки завершится в сентябре этого года".

Отметим, что производственная мощность новой битумной установки составит 400 тысяч тонн в год, на ней будет производиться высококачественный дорожный битум марки EN 40/60. Церемония закладки битумной установки состоялась 19 сентября 2016 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Строительство новой битумной установки станет первым этапом мер по реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.