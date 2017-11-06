Строительные работы по лоту-3 проекта TANAP завершатся в следующем месяце

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Строительные работы по лоту-3 проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу, завершатся 25 декабря.

Как сообщает Report, об этом говорится в финансовом отчете за 9 месяцев Tekfen Holding, победителя тендера по лоту-3.

Отмечено, что Tekfen получил 83% от прописанной в контракте суммы на 589,9 млн долларов. То есть на начало октября этого года осталось 100,2 млн долларов.

Контракт с Tekfen İnshaat был подписан в конце 2014 года. По его условиям, Tekfen построит участок TANAP протяженностью 509 км в течение 36 месяцев.

Работы по компрессорным и измерительным станциям TANAP завершатся 31 мая 2019 года. Стоимость контракта составляет 461,488 млн долларов, за отчетный период Tekfen использовал 32,8% этой суммы.

Следует отметить, что в феврале 2016 года по итогам объявленного компанией TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. тендера по проведению инжиниринговых, закупочных и строительных работ на компрессорных и измерительных станциях, победителем стала компания Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, в связи с чем стороны подписали соглашение. Тендер на строительство двух компрессорных станций и четырех измерительных станций трубопровода протяженностью 1850 км был объявлен 26 июня 2015 года.