Строительные работы на трубопроводе TANAP идут по плану

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сварочные работы на участке протяженностью 50 км Трансанатолийского трубопровода (TANAP) завершатся к концу года. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что завершился тендер на проведение строительных работ на участке трубопровода протяженностью 1 350 км, дан старт строительным работам.

"На каждом участке уже ведутся сварочные работы, завершена подготовка дороги. Все работы идут по плану. Трубопровод будет готов принять первый газ в первой половине 2018 года", - подчеркнул Р.Абдуллаев.