Стратегический резерв нефти в США за неделю увеличился

Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, вырос на 0,8 миллиона баррелей, до 353,333 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, вырос на 0,8 миллиона баррелей, до 353,333 миллиона баррелей.

Как передает Report, об этом следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.