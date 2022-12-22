Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года

Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года — минимальных значений в объеме до 378,3 млн баррелей/

Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года — минимальных значений в объеме до 378,3 млн баррелей/

Как передает Report , это отражено в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго США.

За неделю с 16 декабря, резервы опустели на 3,6 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти, в этом году запасы сырой нефти в США выросли на 14 млн баррелей.

Однако объем нефти, хранящийся в национальных стратегических нефтяных резервах, сократился почти в 15 раз по сравнению с предыдущим годом — на 211 млн баррелей. Наращивание коммерческих запасов сырой нефти произошло только после того, как Министерство энергетики высвободило 4,7 млн баррелей из стратегических запасов нефти за неделю до 9 декабря, в результате чего в резерве осталось всего 382 млн баррелей.