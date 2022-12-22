О нас

Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года

Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года — минимальных значений в объеме до 378,3 млн баррелей/
Энергетика
22 декабря 2022 г. 07:26
Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года

Стратегический резерв нефти США снизился до уровня 1983 года — минимальных значений в объеме до 378,3 млн баррелей/

Как передает Report, это отражено в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго США.

За неделю с 16 декабря, резервы опустели на 3,6 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти, в этом году запасы сырой нефти в США выросли на 14 млн баррелей.

Однако объем нефти, хранящийся в национальных стратегических нефтяных резервах, сократился почти в 15 раз по сравнению с предыдущим годом — на 211 млн баррелей. Наращивание коммерческих запасов сырой нефти произошло только после того, как Министерство энергетики высвободило 4,7 млн баррелей из стратегических запасов нефти за неделю до 9 декабря, в результате чего в резерве осталось всего 382 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi