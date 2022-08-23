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Стратегические резервы нефти в США достигли минимума с 1985 года

Стратегические резервы нефти в США достигли минимума с 1985 года В период с 13 по 19 августа стратегические нефтяные резервы США сократились на 8,1 миллиона баррелей до рекордных 453,1 миллиона баррелей.
Энергетика
23 августа 2022 г. 20:13
Стратегические резервы нефти в США достигли минимума с 1985 года

В период с 13 по 19 августа стратегические нефтяные резервы США сократились на 8,1 миллиона баррелей до рекордных 453,1 миллиона баррелей.

Как передает Report со ссылкой на Business Insider, об этом свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

За указанный период запасы топлива достигли минимума с января 1985 года. С начала 2022 года объемы упали на более чем 160 миллионов баррелей, поскольку Соединенные Штаты начали активно использовать нефть из резервов для снижения высоких цен на бензин в стране. Кроме того, мера направлена на сдерживание максимальной за последние десятилетия инфляции.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости распечатывать стратегические запасы нефти. Согласно планам, топливо будут высвобождать в течение как минимум шести месяцев. Он заявил, что Соединенные Штаты будут использовать всевозможные рычаги для стабилизации цен на топливо, в том числе для снижения стоимости энергоносителей на местном рынке.

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