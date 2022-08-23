Стратегические резервы нефти в США достигли минимума с 1985 года

В период с 13 по 19 августа стратегические нефтяные резервы США сократились на 8,1 миллиона баррелей до рекордных 453,1 миллиона баррелей.
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За указанный период запасы топлива достигли минимума с января 1985 года. С начала 2022 года объемы упали на более чем 160 миллионов баррелей, поскольку Соединенные Штаты начали активно использовать нефть из резервов для снижения высоких цен на бензин в стране. Кроме того, мера направлена на сдерживание максимальной за последние десятилетия инфляции.
Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости распечатывать стратегические запасы нефти. Согласно планам, топливо будут высвобождать в течение как минимум шести месяцев. Он заявил, что Соединенные Штаты будут использовать всевозможные рычаги для стабилизации цен на топливо, в том числе для снижения стоимости энергоносителей на местном рынке.