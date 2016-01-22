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    Страны Южной Америки стали продавать нефть ниже себестоимости добычи

    Падение мировых цен на нефть привело Венесуэлу, Колумбию и Эквадор к необходимости продавать свою нефть по цене ниже себестоимости

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Падение мировых цен на нефть привело Венесуэлу, Колумбию и Эквадор к необходимости продавать свою нефть по цене ниже себестоимости ее добычи, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    Так, венесуэльская нефть марки DCO продается по 15 долларов за баррель, баррель колумбийской Vasconia стоит менее 21 доллара. 

    По последним данным государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, стоимость производства барреля здесь составляет 18 долларов. В Колумбии этот показатель колебался от 20 до 22 долларов в третьем квартале 2015 года.

    Как ранее заявлял президент Эквадора  Рафаэль Корреа, Эквадор  также продает свою нефть ниже себестоимости добычи. 

    Венесуэла входит в топ-10 крупнейших экспортеров и покрывает около 3,7% рынка, Колумбия - 1,8%, Эквадор - менее 1%. 

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