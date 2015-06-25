​Страны-участники AGRI подписали совместную декларацию

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана, находящаяся с визитом в Бухаресте для участия на встрече государств-участников проекта AGRI, встретилась c румынским министром энергетики, малых и средних предприятий и бизнеса Андреем Домиником Герей. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев отметил успешное развитие политических и экономических связей между двумя странами, проинформировал о достижениях в сфере энергетики, новшествах в проекте Южный газовый коридор. Н.Алиев и заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков положительно оценили результаты работ по проекту AGRI.

Румынский министр А.Герей проинформировал азербайджанскую делегацию о реализуемых в его стране газовых проектах, подчеркнув заинтересованность Европы в альтернативных вариантах поставок газа. Он отметил, что после реализации AGRI, помимо Румынии, в будущем возможность импортировать азербайджанский газ получат Болгария, Сербия, Венгрия и другие страны. Министр также высоко оценил деятельность SOCAR в Румынии и выразил благодарность правительству Азербайджана за инвестиции в экономику страны.

24 июня в Бухаресте состоялось заседание министров энергетики стран-участников проекта поставки сжиженного газа (AGRI) - Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, на котором были обсуждены позиция стран-участников по реализации проекта, итоговые результаты технико-экономического обоснования проекта и пути финансирования.

Британская компания Penspen провела короткую презентацию по технико-экономическому обоснованию проекта AGRI. Вице-президент BP Джо Мерфи отметил, что AGRI должен рассматриваться в качестве дополнительного компонента Южного газового коридора.

В заключение стороны подписали совместную декларацию о поддержке развития проекта AGRI как составной части проекта Южный газовый коридор, который вносит важнейший вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.