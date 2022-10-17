Страны Персидского залива поддержали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказались в поддержку решения стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти.
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Гендиректор Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC) шейх Наваф Сауд ас-Сабах подтвердил стремление государства "поддерживать баланс интересов производителей и потребителей" и приветствовал решение объединения.
Иракская нефтяная государственная компания SOMO считает, что решения ОПЕК+ основаны на экономических показателях и принимаются профессионально, объективно и единодушно.
Министерство энергетики и природных ресурсов Омана заявило, что решения ОПЕК+ основаны исключительно на реалиях спроса и предложения на рынке.
Напомним, что 5 октября ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.