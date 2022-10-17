О нас

Страны Персидского залива поддержали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Страны Персидского залива поддержали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказались в поддержку решения стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти.
Энергетика
17 октября 2022 г. 03:10
Страны Персидского залива поддержали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказались в поддержку решения стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти.

Об этом передает Report со ссылкой на кувейтское государственное информационное агентство KUNA.

Гендиректор Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC) шейх Наваф Сауд ас-Сабах подтвердил стремление государства "поддерживать баланс интересов производителей и потребителей" и приветствовал решение объединения.

Иракская нефтяная государственная компания SOMO считает, что решения ОПЕК+ основаны на экономических показателях и принимаются профессионально, объективно и единодушно.

Министерство энергетики и природных ресурсов Омана заявило, что решения ОПЕК+ основаны исключительно на реалиях спроса и предложения на рынке.

Напомним, что 5 октября ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi