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Страны ОПЕК выполнили сделку в апреле на 202%

Страны ОПЕК выполнили сделку в апреле на 202% Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась на 191 тыс. баррелей в сутки к уровню марта - до 28,6 млн баррелей в сутки, при этом страны организации вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 202%.
Энергетика
11 мая 2023 г. 17:21
Страны ОПЕК выполнили сделку в апреле на 202%

Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась на 191 тыс. баррелей в сутки к уровню марта - до 28,6 млн баррелей в сутки, при этом страны организации вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 202%.

Как передает Report, это следует из данных майского доклада ОПЕК.

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в апреле 2023 года составил в среднем 28,6 млн баррелей в сутки, что на 191 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Анголе и Иране, тогда как сократилась в Ираке и Нигерии", - говорится в докладе.

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в апреле на 1,273 млн баррелей в сутки от целевого уровня августа 2022 года. Однако фактически этот показатель составил 2,573 млн баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 202%, сокращая добычу на 1,3 млн баррелей в сутки больше плана.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 млн баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.

Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 млн баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки также до конца года.

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