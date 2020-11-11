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Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу за счет Ливии, Ирака и Нигерии

Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу за счет Ливии, Ирака и Нигерии Соглашение ОПЕК выполнено на 104%
Энергетика
11 ноября 2020 г. 18:24
Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу за счет Ливии, Ирака и Нигерии

Страны ОПЕК в октябре 2020 года нарастили добычу нефти на 320 тыс. баррелей/ сутки, до 24,4 млн баррелей/сутки - в основном за счет Ливии, Ирака и Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщается в ноябрьском докладе организации. Однако в октябре соглашение ОПЕК выполнено на 104%.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В октябре добыча участников сделки составила только 21,6 млн баррелей/сутки, что на 208 тыс. баррелей/сутки меньше планового значения. Всего в октябре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 5 млн к базовому уровню в соглашении.

Саудовская Аравия в октябре добывала 8,96 млн баррелей/сутки, не изменив уровень с сентября, ОАЭ снизили добычу на 74 тыс. баррелей/сутки, до 2,4 млн баррелей/сутки. При этом добыча росла в Ливии - на 300 тыс. баррелей/сутки, до 454 тыс. баррелей/сутки, в Ираке - на 148 тыс. баррелей/сутки, до 3,83 млн баррелей/сутки и в Нигерии - на 47 тыс. баррелей/сутки, до 1,48 млн баррелей/сутки.

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