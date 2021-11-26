Страны ОПЕК в октябре исполнили план по нефтедобыче на 116%

Входящие в группу ОПЕК+ страны в октябре исполнили одноименную сделку на 116%. При этом страны-участницы ОПЕК выполнили обязательства по сделке на 121%, нефтедобывающие государства, не входящие в картель, — на 106%.

Входящие в группу ОПЕК+ страны в октябре исполнили одноименную сделку на 116%. При этом страны-участницы ОПЕК выполнили обязательства по сделке на 121%, нефтедобывающие государства, не входящие в картель, — на 106%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, страны ОПЕК+ недопоставили на рынок по сравнению с планом 700 тыс. баррелей в сутки.

В августе сделка была перевыполнена на 119% (на 1 млн баррелей в сутки меньше плана), в сентябре — на 115% (на 700 тыс. баррелей в сутки меньше плана).

В прошлом месяце участники организации увеличили нефтедобычу на 217 тыс. баррелей в сутки — до 27,5 млн баррелей в сутки. При этом сделка была исполнена на 119%. В частности, не смогли увеличить нефтедобычу до оговоренного уровня Нигерия, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея.

Нигерия, которая в июле-августе-сентябре снижала нефтедобычу из-за проблем на нефтяных терминалах, планировала в октябре-ноябре полностью восстановиться. Но вместо этого снизила добычу еще на 50 тыс. баррелей в сутки, не «дотянув» до разрешенного ОПЕК+ уровня около 280 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в Анголе в октябре оказалась на 240 тыс. баррелей в сутки меньше разрешенного ОПЕК+ уровня.

Отметим, что в преддверии назначенного на 2 декабря министерского саммита у ОПЕК+ нет согласованной политики в сфере нефтедобычи. Зарубежные СМИ сообщили, что Кувейт и ОАЭ выступили против якобы согласованной позиции РФ и Саудовской Аравии, предусматривающей приостановку программы ежемесячного увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.