Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили сделку на 122%

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 122%. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания технического мониторингового комитета (JMMC).

ОПЕК отмечает, что такие показатели с учетом продления сделки являются "недвусмысленной демонстрацией твердой приверженности участвующих стран дальнейшей работы по достижению цели по балансировке рынка и обеспечению устойчивого развития".

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, а странами вне ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.