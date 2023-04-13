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Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182%

Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182% Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тыс. баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 апреля 2023 г. 16:02
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182%

Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тыс. баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском докладе ОПЕК.

При этом страны организации вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 182%.

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 млн баррелей в сутки. Это на 86 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии", - говорится в докладе.

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в марте на 1,273 млн баррелей в сутки от целевого уровня августа. Однако фактически этот показатель составил 2,32 млн баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 182%, сокращая добычу на 1,04 млн баррелей в сутки больше плана.

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