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Страны ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи на 157% от плана

Страны ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи на 157% от плана Страны соглашения ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи нефти на 157% от плана.
Энергетика
4 мая 2022 г. 14:11
Страны ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи на 157% от плана

Страны соглашения ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи нефти на 157% от плана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, добыча нефти странами ОПЕК+ оказалась на 1,45 млн баррелей в сутки ниже разрешенного уровня, следует из доклада технического комитета.

Разрешенный уровень суточной добычи для стран ОПЕК+ в марте составлял 41,296 млн баррелей, а реальный уровень добычи оказался ниже - 39,843 млн баррелей. При этом страны ОПЕК исполнили соглашение на 155%, сократив добычу на 2,5 млн баррелей в сутки вместо положенных 1,62 млн баррелей. Страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, выполнили договоренности на 161% от плана, снизив суточную добычу на 1,5 млн баррелей вместо разрешенных 0,936 млн баррелей.

Среди стран "не ОПЕК" нарастить добычу до разрешенного уровня также не смогли Азербайджан, Бруней, Казахстан, Малайзия и Южный Судан. Из стран ОПЕК на 100% исполнить сделку ОПЕК+ удалось только Кувейту, а уровень добычи нефти ниже разрешенных значений кроме Саудовской Аравии продемонстрировали также Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Ирак и Нигерия.

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Версия на английском языке OPEC+ countries in March fulfill agreements to reduce production by 157%
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