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Страны ОПЕК+ в феврале превысили план добычи нефти на 420 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ в феврале превысили план добычи нефти на 420 тыс. баррелей в сутки Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в феврале 2024 года сократили добычу нефти на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 34,74 млн б/с.
Энергетика
14 марта 2024 г. 13:14
Страны ОПЕК+ в феврале превысили план добычи нефти на 420 тыс. баррелей в сутки

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в феврале 2024 года сократили добычу нефти на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 34,74 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений на февраль составлял 34,32 млн б/с, а реальная добыча достигла 34,74 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне 420 тыс. б/с.

Среди стран, объявивших о новых сокращениях добычи нефти с января 2024 года, больше всего отстают от плана Ирак (добывает на 250 тыс. б/с больше договоренностей), ОАЭ (на 310 тыс. б/с больше) и Казахстан (на 120 тыс. б/с больше).

Россия нарастила производство в феврале на 20 тыс. б/с к январю, до 9,42 млн б/с, но при этом добывает ниже своей квоты на 30 тыс. б/с. Саудовская Аравия немного нарастила добычу - на 20 тыс. б/с, до 8,99 млн б/с, что практически соответствует квоте королевства на первый квартал.

Несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращений составляет 1,66 млн б/с.

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