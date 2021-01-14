Страны ОПЕК+ в декабре сократили добычу нефти на 102% от плана

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений

Страны ОПЕК в декабре 2020 года нарастили добычу нефти на 278 тыс. баррелей в сутки, до 25,36 млн б/с - в основном за счет Ливии, где добыча за месяц выросла на 136 тыс. б/с и достигла 1,22 млн б/с.

Как передает Report, это следует из январского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Однако в декабре соглашение ОПЕК выполнено на 102%.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В декабре добыча участников сделки составила только 21,7 млн б/с против положенной по условиям 21,815 млн б/с. Всего в декабре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка около 5 млн б/с к базовому уровню в соглашении.

Саудовская Аравия в декабре добывала 8,964 млн б/с, практически не изменив уровень с ноября, ОАЭ нарастили добычу на 63 тыс. б/с, до 2,58 млн б/с. При этом добыча также росла в Ираке - на 76 тыс. б/с, до 3,85 млн б/с.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились, и до конца года под сокращение попадал только объем в 7,7 млн баррелей в сутки.