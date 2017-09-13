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    Страны ОПЕК в августе выполнили план по сокращению добычи на 98%

    Дальнейшее продление сделки по сокращению добычи будет обсуждаться 4 октября

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК в августе выполнили договоренности по сокращению добычи нефти на 98%.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане.

    По словам министра, уровень выполнения плана будет повышаться в будущем.

    Зангане также добавил, что дальнейшее продление сделки по сокращению добычи будет обсуждаться 4 октября на международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве.

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