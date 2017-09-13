Страны ОПЕК в августе выполнили план по сокращению добычи на 98%

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК в августе выполнили договоренности по сокращению добычи нефти на 98%.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане.

По словам министра, уровень выполнения плана будет повышаться в будущем.

Зангане также добавил, что дальнейшее продление сделки по сокращению добычи будет обсуждаться 4 октября на международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве.