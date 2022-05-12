Страны ОПЕК в апреле вновь недовыполнили план по восстановлению добычи нефти

Страны ОПЕК в апреле 2022 года нарастили добычу нефти на 153 тыс. баррелей в сутки, до 28,648 млн баррелей.

Страны ОПЕК в апреле 2022 года нарастили добычу нефти на 153 тыс. баррелей в сутки, до 28,648 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из майского отчета ОПЕК.

Страны Венского соглашения, известные еще как альянс ОПЕК+, сокращают добычу нефти с мая 2020 года, однако с начала прошлого года постепенно ее восстанавливают. Так, с августа прошлого года они могут наращивать ежесуточной добычи на 400 тыс. баррелей в месяц, такой план действует до мая этого года включительно. Однако странам не всегда удается восстанавливать добычу заданными темпами. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в этой квоте приходится 254 тыс. баррелей в сутки. В мае они смогли нарастить добычу нефти ежесуточно на 224 тыс., до 24,464 млн баррелей, при этом в марте им удалось восстановить добычу нефти только на 79 тыс. баррелей, до 24,24 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету, в апреле добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 10,346 млн баррелей в сутки вместо возможных по графику в сутки 10,436 млн баррелей. Кувейт увеличил суточную добычу на 21 тыс. баррелей, до 2,662 млн, что немного ниже разрешенного уровня (2,665 млн баррелей). Нарастили добычу также ОАЭ - в сутки на 36 тыс. баррелей, до 3,015 млн, и Ирак - на 103 тыс. баррелей, до 4,405 млн баррелей, незначительно нарастили производство сырья Алжир, Ангола, Конго и Экваториальная Гвинея. При этом условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в апреле выполнены на 162% от плана против 151% месяцем ранее.