О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку

Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.
Энергетика
18 июля 2021 г. 16:32
Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК по итогам встречи.

Министры полностью поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца этого года, а также продлили действие соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает. При этом с мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти. Так, для России и Саудовской Аравии он будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/ с.

В финальном коммюнике сказано, что страны ОПЕК+ намерены повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с "до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с", что планируется сделать до сентября 2022 года. При этом в декабре 2021 года этот план может быть пересмотрен.

Отметим, что следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Проходит совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоПроходит совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
18 июля 2021 г. 16:57
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
17 июля 2021 г. 16:38
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
17 июля 2021 г. 13:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
17 июля 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi