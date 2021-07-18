Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК по итогам встречи.

Министры полностью поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца этого года, а также продлили действие соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает. При этом с мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти. Так, для России и Саудовской Аравии он будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/ с.

В финальном коммюнике сказано, что страны ОПЕК+ намерены повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с "до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с", что планируется сделать до сентября 2022 года. При этом в декабре 2021 года этот план может быть пересмотрен.

Отметим, что следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.