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Страны ОПЕК+ сократили нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в апреле

Страны ОПЕК+ сократили нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в апреле Страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в апреле сократили ее на 400 тыс. баррелей в сутки, увеличив резервные мощности до 4,1 млн баррелей в сутки.
Энергетика
16 мая 2023 г. 12:55
Страны ОПЕК+ сократили нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в апреле

Страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в апреле сократили ее на 400 тыс. баррелей в сутки, увеличив резервные мощности до 4,1 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом заявляет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе.

"Добыча 19 участников (сделки ОПЕК+), у которых есть квоты, сократилась в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки, до 37,6 млн баррелей в сутки. Это привело к тому, что эффективные резервные мощности альянса, исключая объемы, закрытые из-за санкций в Иране и России, составили 4,1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия и ОАЭ удерживают около 60% этого объема", - отмечают эксперты.

В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в апреле снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки - до 43,94 млн. Основное снижение было отмечено в Ираке и Нигерии - на 500 тыс. баррелей в сутки, однако его компенсировало восстановление добычи в Анголе после технического обслуживания и рост производства в других странах.

В частности, в Иране, на который не распространяются квоты ОПЕК+, нефтепроизводство достигло трехлетнего максимума. Добычу также увеличили Венесуэла (не участвует в сделке) и Саудовская Аравия.

Добыча только в ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки - до 28,85 млн баррелей в сутки, а вне ОПЕК - увеличилась на 20 тыс. баррелей в сутки, до 15,09 млн.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 млн баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

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