Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре на 100 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник.

Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тыс. баррелей в сутки каждый, ОАЭ - на 8 тыс. баррелей. Это одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября.

15.33

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в режиме видеоконференции обсуждает повышение добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник.

"Встреча началась", - сказал собеседник агентства.

Страны ОПЕК+ на встрече в среду обсудят очень небольшое повышение уровней добычи нефти участниками альянса на сентябрь.

"Совсем небольшое повышение", - сказал собеседник агентства.

С августа 2021 года страны ОПЕК+ наращивали добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/c) в месяц. Затем на министерской встрече 31 марта план был слегка обновлен - с мая по июнь 2022 года страны ОПЕК+ увеличивали добычу на 432 тыс. б/с в месяц из-за новых для некоторых стран базовых уровней добычи. На встрече 2 июня альянс принял решение ускорить темпы роста добычи до 648 тыс. б/с на июль и август, перераспределив равномерно сентябрьскую квоту, на фоне прогнозируемого летнего увеличения спроса на нефть из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Таким образом, к концу августа страны альянса должны полностью восстановить добычу до допандемийных уровней.