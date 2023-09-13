Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в августе на 20 тыс. б/с

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ по итогам августа немного снизили добычу нефти - на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 35,99 млн б/ с.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ по итогам августа немного снизили добычу нефти - на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 35,99 млн б/ с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Саудовская Аравия снизила добычу на 100 тыс. б/с, до 8,98 млн б/с. Россия сохранила производство на уровне июля - 9,48 млн б/с. При этом Ирак увеличил добычу на 50 тыс. б/ с, до 4,32 млн б/с.

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки на август составлял 39,57 млн б/с, реальная же добыча составила 35,99 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 3,59 млн б/с.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых ряд стран ОПЕК+, в том числе и Россия, будут придерживаться до конца 2024 года. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.