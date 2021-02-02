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Страны ОПЕК+ с мая по декабрь 2020 года выполняли сделку на 99%

Страны ОПЕК+ с мая по декабрь 2020 года выполняли сделку на 99% В декабре 2020 года сделка также выполнялась на 99%, то есть странам ОПЕК+ удалось убрать с рынка почти 7,7 млн баррелей в сутки
Энергетика
2 февраля 2021 г. 19:01
Страны ОПЕК+ с мая по декабрь 2020 года выполняли сделку на 99%

Уровень исполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ с мая, когда соглашение вступило в силу, по декабрь 2020 года составил 99% от плана.

Как передает Report, это следует из материалов технического комитета ОПЕК+, заседавшего 2 февраля, с которыми ознакомился ТАСС.

При этом у стран ОПЕК этот показатель в течение восьми месяцев был выше, чем у партнеров из "не ОПЕК" и составил в среднем 101%; у стран, не входящих в ОПЕК, - 96% от плана.

В декабре 2020 года сделка также выполнялась на 99%, то есть странам ОПЕК+ удалось убрать с рынка почти 7,7 млн баррелей в сутки. В частности, страны ОПЕК в декабре сокращали добычу нефти на 103% от плана, страны "не ОПЕК" - на 93% от плана.

Совокупный объем перепроизводства нефти странами соглашения ОПЕК+ в мае - декабре 2020 года достиг 2,68 млн б/с, увеличившись вдвое с мая. Участники соглашения о сокращения добычи нефти должны ликвидировать это перепроизводство до конца марта 2021 г. путем дополнительного снижения добычи в ближайшие месяцы. Для этого страны-участницы предоставляют компенсационные графики добычи в секретариат ОПЕК.

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