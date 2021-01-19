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Страны ОПЕК+ продолжат смягчение ограничений до апреля 2022 года

Страны ОПЕК+ продолжат смягчение ограничений до апреля 2022 года Мировое предложение на рынке нефти в 2021 году будет расти на 1 млн баррелей в сутки в основном за счет стран, входящих в ОПЕК+
Энергетика
19 января 2021 г. 14:36
Страны ОПЕК+ продолжат смягчение ограничений до апреля 2022 года

Мировое предложение на рынке нефти в 2021 году будет расти на 1 млн баррелей в сутки после сокращения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020 году в основном за счет стран, входящих в ОПЕК+. При этом объем сокращения добычи во второй половине 2021 года может находиться на уровне 5,8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA), в то же время имеется возможность для дополнительного увеличения мирового предложения на фоне восстановления спроса на нефть во второй половине 2021 года.

Как отмечается в отчете, страны ОПЕК+ продолжат смягчать действующие в альянсе ограничения по добыче нефти до уровня 5,8 млн баррелей в сутки во втором квартале 2021 года и сохранят такой объем сокращения добычи нефти до конца действия соглашения, то есть до апреля 2022 года.

"Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения в течение второго квартала 2021 год до уровня 5,8 млн б/с от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года", - пишут аналитики в отчете.

По данным IEA, страны ОПЕК в декабре выполнили Венскую сделку на 105% от плана, "не ОПЕК" - на 93%, в среднем общее исполнение соглашения составило 100%.

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