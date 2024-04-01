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Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на II квартал

Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на II квартал Несколько стран - участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение второго квартала добровольно сокращать добычу нефти суммарно почти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
1 апреля 2024 г. 01:49
Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на II квартал

Несколько стран - участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение второго квартала добровольно сокращать добычу нефти суммарно почти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, большинство стран сохранили прежние параметры снижения производства, но Россия и Ирак внесли изменения в свои объемы сокращений.

Изначально на последней встрече ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября 2023 года, некоторые страны альянса договорились о добровольных сокращениях добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 2,2 млн б/с для балансировки нефтяного рынка. В начале марта действие меры было продлено на второй квартал.

Объем сокращений в апреле - июне остается практически на прежнем уровне - 2,17 млн б/с. Саудовская Аравия, как и в первом квартале, снизит добычу на 1 млн б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Сокращение производства нефти в Ираке немного углубится и составит 223 тыс. б/с против 220 тыс. б/с в первом квартале.

Кроме сокращений добычи на второй квартал, несколько стран ОПЕК+ придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти еще на 1,66 млн б/с.

Отметим, что квота Азербайджана по добыче нефти на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки.

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