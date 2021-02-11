Страны ОПЕК повысили добычу нефти в январе на 181 тыс. баррелей в сутки

Сделка ОПЕК выполнена на 108%

Страны ОПЕК в январе 2021 года нарастили добычу нефти на 181 тыс. баррелей в сутки, до 25,5 млн баррелей в сутки - в основном за счет Саудовской Аравии, Венесуэлы и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на февральский отчет Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в январе условия сделки были выполнены на 108%.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В январе добыча участников сделки составила только 21,76 млн б/с против положенной по условиям 22,1 млн б/с. Всего в январе "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 4,9 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 4,56 млн б/с.

Так, Саудовская Аравия в январе нарастила добычу нефти на 89 тыс. б/с, до 9,05 млн б/с, Венесуэла - на 72 тыс. б/ с, до 487 тыс. б/с, Иран - на 62 тыс. б/с, до 2,08 млн б/с. Снижали добычу в январе Ливия, Ирак, Нигерия и другие страны.