Страны ОПЕК+ подтвердили приверженность венской сделке

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность соглашению о сокращении добычи нефти.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Все участники соглашения подтвердили приверженность выполнению соглашения", - сказал Новак по итогам встречи министерского комитета по мониторингу выполнения венского соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. В Омане в воскресенье прошло очередное заседание комитета.