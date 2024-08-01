Страны ОПЕК+ подтвердили договоренности по объемам сокращения добычи нефти

Страны ОПЕК+ сегодня по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили существующие договоренности по объемам добычи нефти на этот и следующий год, увеличение которых будет возможным с IV квартала.

Страны ОПЕК+ сегодня по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили существующие договоренности по объемам добычи нефти на этот и следующий год, увеличение которых будет возможным с IV квартала.

Как передает Report, об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью "России-24".

"Еще раз подтвердили те решения, которые были приняты на министерской встрече 2 июня. Речь идет о том, что (тогда) соглашение было продлено в целом до конца 2025 года, а добровольные обязательства по ограничениям - до конца третьего квартала этого года. И начиная с четвертого квартала, если баланс спроса и предложения будет положительным - возможно частичное увеличение добычи", - отметил он.

Из итогового коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК следует, что страны ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета альянса подтвердили, что могут приостановить или отменить постепенное восстановление с октября 2024 года добровольно сокращенных объемов добычи нефти в зависимости от рыночных условий.

С октября 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, планируют постепенно начать восстанавливать добычу нефти. С первого квартала 2024 года эти страны добровольно снижают производство на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).