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Страны ОПЕК+ определят объем восстановления добычи нефти с ноября

Страны ОПЕК+ определят объем восстановления добычи нефти с ноября Министры стран ОПЕК+ на плановой видеоконференции в понедельник обсудят, насколько их график увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в месяц удовлетворит потребности мирового рынка в ноябре 2021 года.
Энергетика
4 октября 2021 г. 03:16
Страны ОПЕК+ определят объем восстановления добычи нефти с ноября

Министры стран ОПЕК+ на плановой видеоконференции в понедельник обсудят, насколько их график увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в месяц удовлетворит потребности мирового рынка в ноябре 2021 года.

Как передает Report, хотя текущие цены на сырье более чем благоприятны для экспортеров, они заставляют нервничать потребителей, главным образом США, и требование к ОПЕК+ как можно скорее снизить цены на нефть Вашингтон уже озвучил.

Страны соглашения ОПЕК+ еще с мая восстанавливают добычу нефти, сокращенную в беспрецедентных объемах в прошлом году. План предусматривает возвращение на рынок 400 тыс. б/с в месяц. Так, в сентябре 2021 года нефтеэкспортеры из ОПЕК+ должны сокращать к базовому уровню только 4,959 млн б/с вместо 9,7 млн б/с в мае прошлого года. Актуальность этого плана министры стран альянса обсуждают в начале каждого месяца.

На встрече в сентябре партнеры по ОПЕК+ пришли к выводу, что факторы неопределенности на рынке нефти все еще сильны вследствие продолжающейся пандемии, и не стали пересматривать план по восстановлению добычи нефти на октябрь. Однако рынок расценил эти темпы, по всей видимости, как недостаточные, вследствие чего котировки Brent впервые за три года шагнули за 80 долларов США за баррель.

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