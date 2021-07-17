Страны ОПЕК+ обсуждают проведение министерской встречи 18 июля

Повестка ближайшей встречи ОПЕК + будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года

Страны ОПЕК+ обсуждают проведение министерской встречи в воскресенье, 18 июля, так как основные разногласия между союзниками уже улажены.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

"Встреча с высокой вероятностью состоится завтра. Мы сейчас ждем официального подтверждения", - сказал один из собеседников ТАСС. Другой подтвердил, что обсуждается именно 18 июля.

Отвечая на вопрос, улажены ли основные вопросы, которые ранее мешали министрам завершить консультации договоренностями, собеседник ТАСС сказал, что их еще нужно обсудить с другими участниками соглашения. "Но в целом - да", - ответил он.

Другой высокопоставленный делегат подтвердил ТАСС, что улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, но не стал раскрывать подробностей.

По словам собеседников, повестка ближайшей встречи ОПЕК + будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

Напомним, что в начале июля министры ОПЕК+ не могли договориться по этим двум вопросам в течение пяти дней. ОАЭ не устраивало, что соглашение о сокращении добычи нефти предлагается продлить после апреля 2022 года, когда оно истекает, на тех же условиях, на которых оно работает сейчас. По мнению Минэнерго Эмиратов, базовая отсечка, от которой считаются квоты по добыче, для них не актуальна, и не учитывает реальные добычные мощности. Саудовская Аравия отвергала возможность править этот параметр в индивидуальном порядке.

Из-за разногласий по базовым уровням отсечки министры не смогли согласовать и более насущный вопрос - уровни добычи нефти с августа до конца этого года. Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается. Но из-за разногласий по первому вопросу голосование по смягчению квот оказалось невозможным.