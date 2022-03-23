Страны ОПЕК+ обеспечивают восстановление добычи нефти

Страны ОПЕК+ полностью обеспечивают увеличение добычи нефти в рамках согласованного графика. Про изменение квот на фоне роста нефтяных котировок говорить пока рано.

Страны ОПЕК+ полностью обеспечивают увеличение добычи нефти в рамках согласованного графика. Про изменение квот на фоне роста нефтяных котировок говорить пока рано.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас рано об этом говорить. У нас обеспечиваются все поставки. Увеличение идет в соответствии с нашим общим согласованным графиком, решения на апрель приняты", - отметил он.

При этом Новак добавил, что у него нет информации о возможности увеличения квот на фоне роста мировых цен на нефть.

Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти с мая 2020 года для стабилизации рынка, однако по мере реализации этого плана восстанавливают ее. С августа 2021 года они придерживаются графика увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц, но из-за нехватки свободных мощностей не всегда достигают целевых уровней.

Так, страны ОПЕК+ должны были в феврале 2022 года нарастить добычу нефти на 400 тыс. б/с, но смогли это сделать только на 130 тыс. б/с, или на 32% от плана. В целом сделка по сокращению добычи нефти в феврале выполнена ими на 137% против 127% месяцем ранее.