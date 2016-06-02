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    ​Страны ОПЕК не смогли договориться - СРОЧНО - ОБНОВЛЕНО

    Есть вероятность падения нефтяных цен

    Первая новость опубликована в 17:18

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК не смогли достигнуть договоренности по нефтедобыче на проходящем сегодня в Вене очередном заседании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

    После новости о провале переговоров цены на нефть снизились почти на 1%, до 49,2 доллара за баррель. 

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    Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее падение нефтяных цен. Отметим, что, хотя на саммите озвучили несколько мнений в связи с нефтедобычей, ни одно из них принято не было. В ходе встречи обсуждались предложения по замораживанию, сокращению нефтедобычи, повышению квоты и выделению для каждой страны специальной квоты.

    Кандидат от Нигерии Мухаммад Баркиндо был избран генеральным секретарем ОПЕК.

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