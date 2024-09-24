Страны ОПЕК+ нарастят предложение нефти к 2050 году до 62,9 млн б/с

Предложение нефти со стороны стран ОПЕК+ к 2050 году может увеличиться до 62,9 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 50,3 млн б/с в 2023 году.

Предложение нефти со стороны стран ОПЕК+ к 2050 году может увеличиться до 62,9 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 50,3 млн б/с в 2023 году.

Как передает Report, такая оценка содержится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

Согласно информации, к 2029 году страны ОПЕК+ могут обеспечить предложение нефти в объеме 53,1 млн б/с.

При этом подчеркивается, что страны, не входящие в ОПЕК+, достигнут пика предложения в начале 2030-х годов, в то время как предложение со стороны ОПЕК+ продолжит нарастать.

По прогнозам, доля ОПЕК+ в мировом предложение нефти к 2050 году вырастет до 52% с 49% в 2023 году, а страны, не входящие в организацию, обеспечат увеличение предложения нефти до 58,8 млн б/с к 2029 году с 51,7 млн б/с в 2023 году.

Сильнее всего добычу увеличат США (на 2,3 млн б/с) и Бразилия (на 1 млн б/с). Однако к 2050 году, согласно прогнозу ОПЕК, предложение нефти стран "не ОПЕК+" сократится до 57,3 млн б/с.