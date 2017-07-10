Страны ОПЕК на 106% сократили добычу нефти в июне

аку. 10 июля. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК в июне продолжили снижать добычу нефти согласно договоренности о сокращении добываемого объема на 1,8 млн баррелей в день.

Как передает Report, генсек картеля Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что сокращение за месяц составило более 106%.

«Значительно больше, чем в мае», — отметил Баркиндо.

Государства-участники ОПЕК, а также Россия, Азербайджан и еще несколько стран, не входящих в картель, договорились снижать объем добычи в ноябре прошлого года. В мае этого года действие соглашения было продлено еще на девять месяцев.