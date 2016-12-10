Страны-члены ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении добычи нефти

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК и не входящие в картель в ходе переговоров в Вене договорились сократить добычу нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Страны, не входящие в нефтяной картель, договорились сократить добычу нефти более чем на 600 тыс. баррелей в сутки.

На заседании также участвовала делегация из Азербайджана.

Как сообщалось, страны ОПЕК 30 ноября договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2017 года при условии, что страны не входящие в ОПЕК страны сократят свою добычу на 600 тыс. баррелей, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию