Страны ОПЕК готовы пойти на уступки Ираку

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Ряд ключевых стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, могут поддержать предоставление особых условий Ираку в сделке по ограничению добычи нефти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель одной из стран-членов картеля.

Отметим, что ранее министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби призвал партнеров по ОПЕК позволить Ираку не участвовать в заморозке уровня добычи нефти, так как страна ведет войну с террористической группировкой ИГИЛ. "Багдад напрямую заинтересован в максимизации доходов от продажи нефти, а это возможно лишь в условиях роста цен на нее. Поэтому ряд игроков, включая Саудовскую Аравию, могут поддержать особые условия для Ирака, не опасаясь того, что Багдад резко увеличит объемы нефтедобычи", - сказал источник.

Напомним, что окончательное решение по ограничению нефтедобычи должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене (Австрия).