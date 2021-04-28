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Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти в рамках заседания министерского мониторингового комитета альянса. Принятые месяц назад условия соглашения решили не менять до конца сентября 2021 года
Энергетика
28 апреля 2021 г. 06:01
Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти
Александр Новак

Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти в рамках заседания министерского мониторингового комитета альянса. Принятые месяц назад условия соглашения решили не менять до конца сентября 2021 года.

Как передает Report, об этом министр энергетики России Александр Новак рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Речь идет о том, что в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру и в июле — на 440 тысяч баррелей в сутки", — пояснил Новак. По его словам, это позволит выйти на запланированные в 2021 году уровни нефтедобычи с учетом роста спроса и постепенного восстановления рынка.

Вместе с тем министр отметил, что рост числа заражений коронавирусом в ряде стран вызывает опасения на рынке относительно дальнейшего роста спроса. По этой причине страны ОПЕК+ приняли решение не менять спланированные ранее цифры по нефтедобыче. Новак заметил, что исполнение сделки ОПЕК+ в марте составило 113 процентов, что можно считать самым высоким показателем за все время действия соглашения.

Министр также назвал ситуацию на рынке позитивной и выразил надежду, что цена на нефть будет держаться на уровне 62-66 долларов США за баррель до конца года.

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