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    Страны OPEC+ выполнили сделку на 102% за 9 месяцев

    Инвестиции в нефтяной сектор возобновятся к 2020 году© REUTERS/ Heinz-Peter Bader

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Страны, входящие в соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в январе-сентябре 2017 года исполнили сделку на 102%. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

    "Технический комитет ОПЕК и вне ОПЕК подвел итоги за 9 месяцев. Общее исполнение соглашения составило 102%", - сказал он.

    Новак также отметил, что за 9 месяцев 2017 года излишки запасов нефти в мире снизились на 180 млн баррелей, до 160 млн. Министр считает, что в мире уже начался процесс возврата инвестиций в отрасль. Но текущая динамика позволит только в 2020 году вернуться к уровню инвестиций 2014 года, в котором произошел обвал цен.

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